«Флот РТ» планирует ремонтировать по 2-3 дебаркадера в год

«Флот Республики Татарстан» планирует каждый год ремонтировать по два – три дебаркадера. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Надеюсь, что такие капитальные ремонты позволят продлить жизнь нашим дебаркадерам. Потому что сегодня стоимость причальной инфраструктуры очень дорогая. Это не просто так взять и построить стену, есть определенные требования, в том числе экологические. Это очень дорогостоящая история», – сказал он.

Гендиректор компании добавил, что планируется также отправить на ремонт дебаркадер у Ташевки, а вместо него установить отремонтированный.

«Там дебаркадер уже не в очень хорошем состоянии. До этого мы там текущие ремонты проводили, в том числе бетонного основания», – заявил он.

Лизалин также заметил, что в этом году из-за высокого уровня воды произошли небольшие отклонения по графику ввода дебаркадеров. «Уровень воды настолько высокий, что невозможно подвести к берегу дебаркадер, ошвартовать. Рассчитываем на то, что уровень воды спадет. Но, несмотря на эти сложности, вводим дебаркадеры, хотя и с небольшим отставанием», – подчеркнул он.