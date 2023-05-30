Флорбол, квесты и дискотеки: для жителей Елабуги подготовили насыщенную летнюю программу

Летом для жителей Елабуги организуют многофункциональные площадки для игр в волейбол, баскетбол и футбол. Кроме того, на объектах спортивного сектора и в парке «Гуляй» горожане смогут сдать нормы ГТО, сообщил сегодня на аппаратном совещании замруководителя исполкома по социальным вопросам Надир Курамшин.

Фото: пресс-служба администации ЕМР

В общественных пространствах города – парках «Чебурашка», «Гуляй», Георгиевский, Александровском саду и сквере «Сад у дома» проведут тематические мероприятия.

Городские пикники, групповые занятия фитнесом, лекции с приглашенными экспертами, вечера музыки, дискотеки и кинопоказы пройдут в рамках проекта «Лето вместе».

«Жители получат возможность не просто гулять по территории парков и скверов, но и играть с друзьями в активные и настольные игры, посещать творческие студии», – пообещал Курамшин.

Фото: пресс-служба администрации ЕМР

Количество развлечений для горожан выросло – если в прошлом году в Елабуге провели порядка 37 мероприятий, то в этом сезоне планируется организовать 45 таких активностей. В их числе – интеллектуальные турниры и тематические мероприятия от молодежных центров, которые будут проходить каждые понедельник, среду и пятницу, а также концертные номера.

На территории одного из самых популярных мест отдыха – в «Гуляй-парке» – можно будет посетить тренировки по флорболу и футболу, а самые активные гости смогут принять участие в спортивных эстафетах.