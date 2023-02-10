Flightradar24: За взрывом «Северных потоков» наблюдал самолет-разведчик США

Сразу после взрывов на газопроводах «Северные потоки» в районе диверсии был замечен самолет-разведчик P-8A Poseidon, принадлежащий США. Он вел наблюдение за местом взрывов, передает РИА Новости, ссылаясь на данные портала Flightradar24. Это публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Инцидент произошел 26 сентября под водой около острова Борнхольм на Балтике, по данным шведских и датских сейсмологов – в 2.03 по европейскому времени. В архиве полетов на Flightradar24 сохранился трек полета P-8A Poseidon, прибывшего в район инцидента ровно через час после взрыва.

Согласно записи ресурса, самолет прилетел из Атлантики, затем, пройдя над Данией, он подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправился над Польшей, а потом, вернувшись обратно, совершил полный круг над районом взрыва, начав снижение. Затем самолет-разведчик развернулся направо и ушел в сторону от места происшествия, постепенно снижаясь с высоты в 7300 метров до 2200 метров, после чего отключил транспондер и исчез с радара.

В районе взрыва самолет, вероятнее всего, зафиксировал выход потоков газа из разрушенного трубопровода и изучил окрестности. Так он пытался определить, находятся ли поблизости корабли и подлодки, которые могли бы стать свидетелями произошедшего, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, это подтверждает версию о причастности США и Норвегии к диверсиям.

Напомним, ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США, а спустя три месяца ее активировали норвежцы. В Белом доме эту информацию назвали не соответствующей действительности, в Норвегии обвинения назвали «чушью». В то же время депутаты Госдумы намерены обратиться в ООН после обнародования расследования.