Флигель музея Боратынского открыла после реставрации выставка-игра о Карамзине

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Флигель музея Боратынского начал работу после реставрации как музейное пространство.

Теперь здесь можно складывать пазл с изображением родного села историка Николая Карамзина на старинной гравюре, подбирать слова к известным выражениям писателя, запомнить устаревшие варианты современных слов, делать ходы буквой «ё» по карте достопримечательностей малой родины историографа и даже – отбирать из корзины ингредиенты для засолки огурцов по его любимому рецепту!

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всё потому, что первой в отреставрированных интерьерах разместилась выставка-посвящение Николаю Карамзину – автору монументального труда «История Государства Российского».

Игровой формат – главная особенность выставки. Однако рассчитана она не на младший возраст, а на посетителей от 12 лет, поскольку знания и информацию, хоть и в форме игры, представляет справочно-энциклопедические .

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект передвижной, отправится кроме Казани и в некоторые другие российские города, а посвящен он 260-летию писателя и ученого: Николай Карамзин родился 12 декабря 1766 года. В память о земляке выставку-игру создал ульяновский музей «Дом Языковых» – филиал областного краеведческого музея имени Гончарова. В 2026 году, так совпало, выпадают еще две юбилейные даты, связанные с Карамзиным – 200 лет со дня смерти (3 июня) и 210 лет первому изданию «Истории Государства Российского».

Выставка представляет Карамзина в разных ипостасях – поэт и прозаик (в том числе трэвел-блогер XVIII века), историк, журналист, реформатор русского языка, семьянин, друг. А еще, конечно, рассказывает, что Карамзин «разрешил» официально букве «ё» присутствовать на страницах изданий вместо сочетаний букв «ьо», «iо», «ъо». Экземпляр такой книги (1797 года выпуска!) представлен в витрине. Это альманах «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений», обратила внимание собеседница «Татар-информа» – старший научный сотрудник музея Елена Скворцова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Буква «ё» напечатана в книге в единственном слове «слёзы» на 176-й странице со сноской-пояснением. «Карамзин предполагает: люди не поймут, что это за буква такая, что это скандал – надо объяснить», – пояснила Скворцова.

Еще один из раритетов, которыми из своих фондов Национальный музей Татарстана дополнил выставку ульяновских коллег, – экземпляр первого издания той самой «Истории Государства Российского». Это книга 1816 года. Здесь же посетители увидят графический портрет Карамзина, выполненный в 1842 году в Лондоне с гравюры известного российского мастера Николая Уткина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Любую выставку, которую к нам привозят, мы стараемся дополнить собственными экспонатами. Пять представленных здесь книг – это все прижизненные издания Николая Михайловича Карамзина. Четыре из них оказались в фондах Национального музея в 1956 году – их передала вдова библиофила, педагога и организатора профессионального педобразования Александра Вилькена. А „История Государства Российского“ поступила в свое время из коллекции Чистопольского музея», – сказала заведующая музеем Боратынского Ирина Завьялова.

Выставку-игру «Николай Карамзин. История в некотором смысле…» можно посетить до 27 февраля.