Флешмобы, выставки и спорт: В Казани в День защиты детей пройдет более сотни мероприятий

В Казани ко Дню защиты детей пройдет более сотни мероприятий по всему городу. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«1 июня с утра до вечера казанцы и гости города смогут посетить более сотни мероприятий, устроенных музыкальными школами, дворцами культуры, городскими библиотеками и другими организациями. В городе пройдут концерты, выставки, конкурсы рисунков, спортивные соревнования и флешмобы», — сказала Сагитова.

В Парке Победы 1 июня пройдет праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его организаторами выступили депутат Казгордумы Талия Гайнанова совместно с фондом «Все для детей». 2 июня детский праздник с мастер-классами, представлениями и конкурсами продолжится в комплексе мечети «Ярдэм».

В Казанском Кремле пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль» и праздник «Волшебники лучезарного города». На территории музея-заповедника будет организована фото-выставка, творческие площадки и концертная зона.

В парке «Крылья Советов» пройдет праздничная ярмарка. В Горкинско-Ометьевском лесу праздник стартует с музыкальной программы городского джаза оркестра «Фантазия». Далее пройдет показ спектакля «Без 5 минут взрослый». Также мероприятия пройдут в парках «Калейдоскоп», «Урицкого» и «Комсомолец», а также культурном центре «Сайдаш».

На набережной озера Кабан по улице Зайни Султана пройдет концерт и мастер-классы. Перед Дворцом земледельцев организуют семейный праздник «Школьный пикник», в рамках которого пройдет концерт с участием телеведущей Тутты Ларсен.

«Впервые в парке „Черное озеро“ состоится образовательный лекторий для детей и взрослых. Речь пойдет о проблемах подросткового периода и важности контакта с детьми», — отметила спикер.

Также праздничные мероприятия готовят детские театры Казани и Казанский цирк.

«День защиты детей — это важный и нужный праздник, призванный еще раз напомнить взрослым об ответственности за наших детей», — подытожила Сагитова.