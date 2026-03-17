Флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией пройдет в Казани

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией в Казани пройдет патриотический флешмоб. Акцию организуют активисты «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии.

В мероприятии планируется участие более 150 человек. Участники выстроятся в слова «Крым», «Россия» и «Навсегда», держа таблички в цветах российского триколора. Во время акции также будут использоваться флаги России.

К флешмобу присоединятся активисты движения, школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а также представители общественных организаций Республики Татарстан.

Перед началом акции для участников выступит группа «ДоброБат», которая представит небольшой концерт.

Среди приглашенных гостей – член комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты Татарстана, ветеран боевых действий и доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Наталья Топал.

Акция пройдет в Историческом парке «Россия – Моя история».