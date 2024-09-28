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Флейтистка из РТ в составе квинтета стала призером конкурса ARD в Германии
«Золотая флейта Татарстана» Алия Водовозова в составе духового квинтета Pacific Quintet стала лауреатом второй премии и премии зрительских симпатий на международном музыкальном конкурсе ARD в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Помимо Алии Водовозовой, в интернациональный квинтет входят кларнетистка Лиана Лебман (Германия), фаготист Кеничи Фуруя (Япония), гобоист Фернандо Мартинес Завала (Гондурас) и валторнист Пабло Нева Коллазо (Испания).
Алия Водовозова — известная флейтистка мирового уровня, стипендиат учебной премии Раиса РТ Рустама Минниханова. Она окончила с красным дипломом Московскую консерваторию и аспирантуру, Берлинскую высшую школу музыки «Ханс Эйслер», успешно выступает на лучших мировых сценах, участвует и побеждает в международных конкурсах, таких как ARD, Carl Nielsen Competition, фестиваль Verbier.
«Участники нашего квинтета все из пяти стран и даже континентов, и мы говорим на разных языках. В мире есть многое, что нас разделяет: границы, языки, религии и другое. Но искусство, в том числе музыка, объединяет всех людей мира», — заметила Водовозова.
В этом году на конкурсе ARD российские музыканты заняли призовые места во всех номинациях (духовой квинтет, вокал, виолончель, гобой). Первые места взяли гобоист Леонид Сурков и виолончелистка Мария Зайцева. Третье место у вокал-сопрано Мирьям Альховик.
На конкурс было подано рекордное число заявок — их направили 726 музыкантов из 58 стран. После отборочного тура к участию в ARD были допущены 312 артистов. Двадцатого сентября состоялся концерт и торжественное вручение наград лауреатам первой, второй и третьей премий.
Крупнейший международный конкурс классической музыки ARD проводится с 1952 года в столице Баварии Мюнхене. Его каждый год организует (обычно в сентябре) государственная телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk. В разные годы победителями конкурса становились Юрий Башмет, Джесси Норман, Наталия Гутман, Мицуко Учида, Александр Таро и другие выдающиеся певцы и музыканты.
Фотографии предоставлены Минкультуры РТ.
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