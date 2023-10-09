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«Фламинго» из Татарстана борется за звание лучшего проекта в масштабах страны
Татарстанский проект по использованию эколого-аналитического судна «Фламинго» для мониторинга состояния Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ представлен на V Всероссийский конкурс лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология». Судно заявлено в номинации «Лучший перспективный проект и разработка». Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
«Это научно-исследовательский комплекс, главной целью которого является наблюдение за состоянием водных объектов. Судно оборудовано аппаратурой для решения полного комплекса задач по исследованию акватории. Комплекс эколого-аналитического контроля был принят в эксплуатацию Министерством экологии РТ в 1996 году, в 2007 году прошел первую модернизацию, а в 2022 году — вторую глубокую модернизацию», — рассказали в пресс-службе.
В 2003 году судно Минэкологии Татарстана совершило несколько экспедиций по рекам на территории республики. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».
Судовой природоохранный комплекс «Волга-М» (Фламинго) — научно-исследовательское судно, оборудованное аппаратурой для решения полного комплекса задач по исследованию акватории рек. В России насчитывается только 20 подобных судовых природоохранных комплексов. Такие исследовательские суда помимо Казани есть в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Магадане, Севастополе, Махачкале, Волгограде, Астрахани.
Конкурс «Надежный партнер — Экология» организован ради оказания содействия федеральным и региональным органам госвласти в эффективной реализации национального проекта «Экология». Цель — выявление наиболее успешных и эффективных природоохранных практик и проектов из регионов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.
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