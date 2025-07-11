«Фламенго» предложит «Спартаку» 15 млн евро за Барко

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«Фламенго» определился с новым предложением для «Спартака» по приобретению полузащитника Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Матеус Леал в своих социальных сетях.

Новая сумма за Барко составит 15 млн евро. Несмотря на то, что в данный момент приостановлена сделка по покупке бразильской командой полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля из-за банковских проблем, вариант с трансфером Эсекьеля не исключен. Во «Фламенго» хотят видеть обоих: Карраскаля и Барко, сообщает источник.

Напомним, Барко выступает за «красно-белых» с лета 2024 года. За столичный клуб он отыграл 27 матчей в РПЛ, где забил 12 мячей и отдал семь передач.

«Красно-белые» финишировали на четвертом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25.