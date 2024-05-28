Фламандская живопись, иконы, особняки: какие каталоги будут изданы в Казани

Расположенный в Казани Международный институт культурного наследия в ближайшее время планирует издать каталог произведений «Сто открытий старых мастеров». В него войдет живопись голландско-фламандской школы XVII века из частной казанской коллекции – Большого собрания изящных искусств ASG. В преддверии выхода издания в Доме приемов компании состоялась встреча-лекция с известным российским искусствоведом Вадимом Садковым, который работал над исследованием картин.

Большое собрание изящных искусств компании насчитывает не менее шести тысяч произведений и предметов западноевропейских мастеров старой школы. Как главный научный сотрудник Музея изобразительных искусств имени Пушкина (Москва), профессор, доктор искусствоведения Садков изучил картины.

О своих скрупулезных, почти детективных изысканиях аналогов произведений и об установлении их авторства он рассказал членам Общественного совета и редакционной коллегии журнала «Мир искусств», казанским культурологам, искусствоведам.

«Это разговор о произведениях, которые не стали главными откровениями, главными достижениями художественной жизни той или иной страны, но которые необычайно типичны и показательны для своего времени. В том числе и крупные музеи (Эрмитаж, Лувр, Прадо) по возможности экспонируют такие работы достаточно высокого художественного качества, а главное – хорошей сохранности, главное – подлинные, которые создавали художники второго-третьего уровня. То же делают частные коллекционеры», – подчеркнул значимость произведений из казанской коллекции Вадим Садков.

Он также отметил, что создатель казанского музея Алексей Семин, который приобретал произведения на небольших аукционах, выбрал очень правильную тактику, когда за небольшие средства можно приобрести интересные, очень показательные, очень типичные произведения для их эпохи.

«В нашей стране это очень примечательный музей, как общественно доступная институция по западноевропейскому искусству. Ценность коллекции в ее комплексности – живопись показывается рядом с предметами декоративно-прикладного искусства, и эта живопись отражает формирование и развитие западноевропейских художественных школ, типологию отдельных жанров, стилей», – сказал Садков.

На примере нескольких картин из казанской коллекции он рассказал о своей методике атрибуции живописи. Атрибуция произведений искусства, подчеркнул эксперт, – это способность только человеческого мозга. Только эксперт, который видел множество аналогичных памятников, может проанализировать все их, чтобы дать верную или наиболее вероятностную оценку.

«Я сравниванию методику атрибуции произведений старых мастеров с клинической диагностикой: главное суждение эксперта, как и врача, о том, что в совокупности сообщают все исследования – физические, химические, тактильные», – подчеркнул лауреат Премии Правительства России, куратор выставок Пушкинского музея, Эрмитажа, Нового Иерусалима.

Вадим Садков рассказал, как прослеживал путь таких произведений из коллекции ASG, как «Поклонение пастухов» 1662 года Ян де Дюйтса, «Портрет Альбертины Агнессы Нассау-Оранской в цветочной гирлянде» 1665-1666 года совместной работы Яна Мейтса и Франса ванн Эвербрука. А также произведения «Примирение Исава и Иакова», выполненное на медной платине, вероятно, Виктором Волфвутом Младшим. Более 10 лет назад эта работа неверно была атрибутирована французским экспертом как «Встреча Авраама и Мелхиседека» художника фламандской школы XVII века.

Удалось искусствоведу также узнать нюансы о «Распятии», написанном учеником Питера Лисарта IV по алтарной росписи римского живописца Шипионе Пульцоне, до сих пор существующей в Новой церкви Санта-Мария-ин-Валичелла в Риме. Исследованы Вадимом Садковым также «Жертвоприношение Ифигении», «Обнаружение Эрихтония».

Еще о трех произведениях эпохи, которые также войдут в каталог «Сто открытий старых мастеров», рассказала директор Международного института культурного наследия Алина Булгакова. Одна из картин, достаточное масштабное полотно «Исцеление паралитика», была недавно отреставрирована Андреем Сульдиным и около недели назад вошла в экспозицию частного собрания. С его прежней атрибуцией аукционным экспертом Франции в Казани также не согласились.

В планах Международного института культурного наследия – выпуск каталога о реставрируемых (и уже обновленных) объектах культурного наследия и произведениях искусства из своего собрания. Он выйдет под названием «Дворец изящных искусств ASG: здание, коллекции, интерьеры».

Помимо каталога «Сто открытий старых мастеров», институт культурного наследия уже сейчас работает над изданием каталога икон из коллекции компании. Издание планируется выпустить с названием «Религиозные сюжеты в БСИИ». Предисловие к нему напишет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, после посещения частного музея в январе этого года назвавший собрание «красотой необыкновенной». Оба эти каталога выйдут в серии «Библиотека “Мира искусств”».|

Фото предоставила компания ASG