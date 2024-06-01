Флайборд-шоу, гидроциклы, мороженое: в Менделеевске открылся пляж «Тихие горы»

В Менделеевске, на берегу Камы, после комплексного благоустройства открылся пляж «Тихие горы». Он стал первым санкционированным местом отдыха и купания у воды в районе, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

В Международный день защиты детей юных альметьевцев и их родителей на пляже порадовали праздником с концертной программой и флайборд-шоу, а также вступлениями на гидроциклах. Для детей также организовали мастер-классы и бесплатно раздавали мороженое.

«Замечательно, что у нас появилось первое благоустроенные место у воды. Протяжённость береговой линии у Камы в нашем районе превышает 20 км, и наконец наша мечта исполнилась благодаря поддержке республики и Рустама Нургалиевича Минниханова», — сказал на открытии глава района Радмир Беляев.

Архитектурная концепция пляжа создана бюро «АрхДесант». Курировал проект Институт развития городов Татарстана. Первый этап благоустройства был проведен в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». В этом году работа будет продолжена.

Химический комплекс «Аммоний» в рамках своей социальной программы вложит 300 млн рублей в создание концертной площадки на набережной.

Проект предполагает возведение смотровой площадки с перголой, амфитеатра на 500 мест и административно-бытового корпуса. На территории расположится сцена с шатром и гримерныии. Предусмотрена и парковка.

Напомним, 2024 год в Менделеевске проходит под знаком Года комфортной городской среды. Будет реализован еще один этап строительства велодорожек — они будут закольцованы и подведены к парку Ушковские острова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».