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Флайборд-шоу, гидроциклы, мороженое: в Менделеевске открылся пляж «Тихие горы»
В Менделеевске, на берегу Камы, после комплексного благоустройства открылся пляж «Тихие горы». Он стал первым санкционированным местом отдыха и купания у воды в районе, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
В Международный день защиты детей юных альметьевцев и их родителей на пляже порадовали праздником с концертной программой и флайборд-шоу, а также вступлениями на гидроциклах. Для детей также организовали мастер-классы и бесплатно раздавали мороженое.
«Замечательно, что у нас появилось первое благоустроенные место у воды. Протяжённость береговой линии у Камы в нашем районе превышает 20 км, и наконец наша мечта исполнилась благодаря поддержке республики и Рустама Нургалиевича Минниханова», — сказал на открытии глава района Радмир Беляев.
Архитектурная концепция пляжа создана бюро «АрхДесант». Курировал проект Институт развития городов Татарстана. Первый этап благоустройства был проведен в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». В этом году работа будет продолжена.
Химический комплекс «Аммоний» в рамках своей социальной программы вложит 300 млн рублей в создание концертной площадки на набережной.
Проект предполагает возведение смотровой площадки с перголой, амфитеатра на 500 мест и административно-бытового корпуса. На территории расположится сцена с шатром и гримерныии. Предусмотрена и парковка.
Напомним, 2024 год в Менделеевске проходит под знаком Года комфортной городской среды. Будет реализован еще один этап строительства велодорожек — они будут закольцованы и подведены к парку Ушковские острова.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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