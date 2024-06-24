«Флагманский»: Региональный центр компетенции РТ успешно прошел сертификацию

Региональный центр компетенции в сфере производительности труда Татарстана успешно прошел сертификацию, подтвердив свои профессиональные компетенции в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Комплексную оценку работы центра проводила комиссия, состоящая из представителей Минэкономразвития РФ, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, а также представителей регионов РФ из Волгоградской, Смоленской областей и Крыма. В результате татарстанский РЦК был охарактеризован комиссией как флагманский.

«Хотелось бы отметить высокую вовлеченность руководителей и сотрудников предприятий в проект, они действительно видят в проекте пользу и это результат работы, как экспертов РЦК, так и рабочей группы предприятий. Наш РЦК развивается и оказывает компетентные услуги в области повышения производительности труда и как результат — РЦК уверенно сертифицирован», — сказал руководитель центра Шамиль Байрамов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».