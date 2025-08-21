«Флагман среди регионов»: эксперты клуба «Волга» объяснили феномен успеха Татарстана

Какие факторы позволяют регионам быть лидерами в стране, как Татарстан удерживает это звание много лет, почему важна квалифицированная управленческая команда и почему люди из других регионов переезжают в Казань, обсудили эксперты клуба «Волга».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Смогли сохранить экономику после распада СССР

Разговор о том, как Татарстану удается достигать больших успехов, следует начать с истоков – ключевые решения были приняты еще при распаде Советского Союза, уверен заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«В это время руководству республики удалось сохранить советский фундамент экономики, не ущемляя его. Поскольку народ и управленческие структуры не были готовы к работе с новым рынком, у нас была реализована политика мягкого вхождения в рынок», – вспоминает он.

Особую роль сыграла собственная программа приватизации, которая была оптимальной и управляемой.

Затем важной составляющей стала Программа ликвидации ветхого жилья в столице Татарстана, которая позволила построить практически новый город перед празднованием тысячелетия Казани, добавил Ахметов.

Марат Ахметов: «За прошедшие 10 лет мы втрое увеличили свой ВРП. У нас более 1 трлн рублей вложения в инвестиционный капитал, мы закладываем фундамент на будущее. Это неимоверный труд» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уверен, ВРП Татарстана может достичь 10 трлн в ближайшие годы»

Марат Ахметов подчеркнул, что экономика Татарстана показывает сейчас динамичный рост.

«За прошедшие 10 лет мы втрое увеличили свой ВРП. У нас более 1 трлн рублей вложения в инвестиционный капитал, мы закладываем фундамент на будущее. Это неимоверный труд», – развел он руками.

Заместитель Председателя Госсовета РТ особенно отметил роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который ежедневно упорно работает, даже по выходным выезжает в районы и проводит огромное количество совещаний.

Позже в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Ахметов заявил, что Татарстан может достигнуть объема ВРП в 10 трлн при нынешнем уровне в 5 трлн рублей.

«Сложно спрогнозировать год, когда это произойдет: это может быть и 2029-й, и 2030-й, и 2031-й. Но очень надеюсь и верю, что уже в ближайшем будущем Татарстан достигнет 10 трлн ВРП. Это вполне реально. Конечно, прогнозировать сложно ввиду нынешних внешних факторов, пытающихся влиять на нашу экономику. Но такой потенциал есть», – сообщил он агентству.

Михаил Виноградов: «Бывает, что в регионе все делается по уму, но не достигают успеха. Татарстан интересен тем, что удерживает статус одного из лучших регионов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан много лет удерживает статус одного из лучших регионов»

Татарстан на протяжении многих лет считается лидером по многим направлениям в России. Можно выделить ряд факторов такого успеха, заявил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Первое – это продуманность, системность и умение смотреть за трендами. Второе – политическая активность. Третье – здесь понимают, что важно не чинить то, что не работает, а понять, почему это происходит. И четвертое – определенного рода везение. Бывает, что в регионе все делается по уму, но не достигают успеха. Татарстан интересен тем, что удерживает статус одного из лучших регионов. Всегда есть некоторые фавориты, о которых говорят. Несколько лет назад так звучали Кемеровская, Калужская, Белгородская области. Сейчас говорят о Нижегородской области и других. Но Татарстан всегда упоминают как субъект, где все сделано по уму», – заявил эксперт.

По его мнению, интересна для экспертов и ставка Татарстана на будущее. В пример он привел Иннополис, который многие считали авантюрой при его основании, а в итоге получился современный большой город, способный задавать тренды.

«Умение не спугнуть, не расплескать, быть достаточно активными и агрессивными в продвижении себя, а иногда взять паузу и не бежать впереди паровоза – это важно. В Татарстане это понимают», – считает Виноградов.

Александр Асафов: «В Татарстане есть много инновационных и инициативных направлений. Здесь важны политическая воля, амбиции и ответственность. Без этого вы постройте хоть сто Иннополисов, ничего не будет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Политическая воля, амбиции, ответственность»

В продвижении региона важны три элемента: политическая воля, амбиции и ответственность, уверен политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«В Татарстане есть много инновационных и инициативных направлений. Здесь важны политическая воля, амбиции и ответственность. Без этого вы постройте хоть сто Иннополисов, ничего не будет», – заявил он.

Асафов не согласился с Виноградовым, который назвал Татарстан фаворитом среди регионов страны. Он призвал использовать термин «флагман».

По его словам, в Татарстане три этих главных принципа прослеживаются везде. В пример он привел ситуацию на одном из своих образовательных семинаров, где собирались молодые люди со всей страны.

«У нас было 15 команд по 10 человек из разных регионов. Самое первое, что мы предлагаем, – выбрать название. Встает один из участников, который решил на себя взять роль капитана и сказал: «У нас ребята все из разных регионов, но я из Татарстана, поэтому наша команда называется «Алга» («Вперед» – в переводе с татарского, – прим. Т-и). Это к вопросу об амбициях и политической воле», – улыбнулся Асафов.

Важно, что Татарстан не боится пробовать новое и искать ниши там, где работают вроде крупные бренды, заключил политолог.

Татьяна Ларионова: «Татарстан занимает первое место в ПФО по рождению детей на 1 тыс. населения. По этому показателю мы впереди многих регионов в России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – лидер в ПФО по рождаемости. Почему?

Еще одну причину динамичного развития Татарстана назвала депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Сегодня, когда мы говорим о демографическом кризисе и о том, что это вопрос национальной безопасности, Татарстан занимает первое место в ПФО по рождению детей на 1 тыс. населения. По этому показателю мы впереди многих регионов в России. Помимо повышения благосостояния людей, в республике работает огромное количество программ поддержки», – отметила она.

В пример Ларионова привела программу поддержки женщин, рожающих первого и третьего ребенка на селе в возрасте до 29 лет.

«За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,5 раза. Потому что у нас раньше всех в стране они начали получать поддержку без учета доходов», – подчеркнула депутат.

По ее словам, все меры поддержки для многодетных семей, принятые в Татарстане много лет назад, стали «золотым стандартом» для всех регионов России.

Владимир Костеев: «Казань – пример удачной урбанистической модели. Здесь большой диапазон возможностей выстраивать социальные связи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань – удачный пример урбанистической модели города»

Также одним из достижений республики можно считать развитие ее столицы. В Татарстане понимают, что именно привлекает людей в городах, подчеркнул референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев.

«Люди едут в большие города, в том числе потому, что там можно проиграть много социальных ролей: зрителя театра, игрока в бадминтон и так далее. Поэтому люди хотят оставаться. Поэтому Казань – пример удачной урбанистической модели. Здесь большой диапазон возможностей выстраивать социальные связи», – заявил он.

Кроме того, он отметил высокую квалификацию управленческой команды Татарстана.

«Они умеют обращаться с деньгами, умеют планировать, проектировать, организовывать и нести ответственность. Есть и эмоциональная вовлеченность тех, кто принимает решения», – подчеркнул эксперт.