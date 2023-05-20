Флагман движения «Абилимпикс»: на форуме в Татарстане обсудили трудоустройство инвалидов

Дискуссия на тему «Наставничество как ресурс дальнейшей интеграции и трудоустройства людей с инвалидностью» прошла в Казани в рамках Регионального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Участников встречи поприветствовала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева. Она высоко оценила вклад Татарстана в развитие движения и назвала республику лидером среди других регионов.

«Татарстан всегда был флагманом движения „Абилимпикс“, потому что многие компетенции вошли в чемпионат по инициативе республики. Колледжи и даже вузы региона стали новаторами. Первый отраслевой чемпионат проводится здесь – это тоже уникальное явление», — отметила Макеева.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

В работе форума приняли участие первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин. Эксперты обсудили тренды движения рабочих профессий, обменялись мнениями, подвели первые итоги соревнований.

Как сообщили в пресс-службе Центра развития профессиональных компетенций РТ, всего участниками дискуссии стали около 500 человек: представители профильных министерств и организаций, руководители техникумов, колледжей и вузов республики, члены Общественной палаты Татарстана, сотрудники предприятий-партнеров, руководители центров реабилитации и инклюзивного образования, эксперты движения «Абилимпикс» в регионе, представители родительского сообщества и работодателей.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, направленное на обеспечение профессиональной ориентации и содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет и старше. Это движение называют «олимпиадой возможностей».

C 2014 года соревнования по профмастерству среди инвалидов проводятся и в России. Первый Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в 2015 году. Основным организатором соревнований выступает Национальный центр «Абилимпикс». Татарстан является флагманом движения в России, занимая почетное второе место после Москвы в общекомандных зачетах национальных чемпионатов «Абилимпикс».

Отметим, что региональный чемпионат «Абилимпикс-2023» проходит в 14 городах Татарстана. Соревнования организованы на 36 площадках в Казани, Арске, Нижнекамске, Лениногорске, Мамадыше, Мензелинске, Бугульме, Набережных Челнах, Нурлате, Альметьевске, Лаишеве, Болгаре, Кукморе, Чистополе. В чемпионате принимают участие более 1,3 тыс. конкурсантов, состязания проводятся по 49 национальным и 51 региональной компетенциям.