Флаг Татарстана над зданием больницы в Угледаре водрузил чистополец

Флаг Татарстана над больничным комплексом Угледара водрузил житель Чистополя.

Как сообщил, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, бойца зовут Руслан. Он прошёл на СВО путь от сержанта до командира мотострелкового взвода.

«Руслан своими умелыми действиями, потом и кровью заслужил офицерские погоны. С честью выполняет свой воинский долг. Городок на Каме и вся Республика гордится тобой и ребятами, взявшими этот укреплённый и стратегически важный город противника!», - отметил Иванов.

«Татар – информ» рассказывал, что на крыше одного из зданий в Угледаре штурмовики 430-го полка водрузили флаг Татарстана.