Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Флаг Татарстана над зданием больницы в Угледаре водрузил чистополец
Флаг Татарстана над больничным комплексом Угледара водрузил житель Чистополя.
Как сообщил, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, бойца зовут Руслан. Он прошёл на СВО путь от сержанта до командира мотострелкового взвода.
«Руслан своими умелыми действиями, потом и кровью заслужил офицерские погоны. С честью выполняет свой воинский долг. Городок на Каме и вся Республика гордится тобой и ребятами, взявшими этот укреплённый и стратегически важный город противника!», - отметил Иванов.
«Татар – информ» рассказывал, что на крыше одного из зданий в Угледаре штурмовики 430-го полка водрузили флаг Татарстана.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников