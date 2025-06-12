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Общество 12 июня 2025 14:50

Флаг России в 300 кв. м. развернули на полуострове Гамова

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Флаг России в 300 кв. м. развернули на полуострове Гамова
Фото: Агентство по делам молодежи Приморского края

Студенты из разных стран мира развернули российский флаг в 300 кв. м на полуострове Гамова. Акцию устроили в честь Дня России, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Отмечается, что в акции поучаствовали более 70 молодых людей из 18 стран. Флаг развернули на самой высокой точке полуострова Гамова. Российский триколор красовался над живописными бухтами Витязь и Астафьева.

Организаторами акции стали команда «Молодежь Приморья», участники Международного клуба дружбы и студенты Дальневосточного федерального университета.

#флаг #День России
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