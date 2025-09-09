ФК «Химки» признан банкротом и не сможет выступать в соревнованиях 4 года

Фото: fckhimki.com

Сегодня ФК «Химки» был официально признан банкротом арбитражным судом Московской области. Об этом стало известно из сообщений информагентства ТАСС.

Напомним, ранее «Химки» не прошли процедуру лицензирования для участия в российской Премьер-лиге из-за финансовых трудностей. Известно, что в апреле из-за долгов клуба лига вводила внешнее управление в клубе. 18 июня 2025 года команда объявила о приостановлении деятельности.

Клуб подавал заявление в суд о банкротстве 20 июня, но оно было не принято из-за отсутствия доказательств о наличии имущества должника для финансирования процедуры банкротства. Затем заседания несколько раз переносились, а сегодня, 9 сентября, суд принял окончательное решение в данном вопросе.

Кроме того, ФК «Химки» не сможет выступать в соревнованиях 4 года из-за банкротства. Сообщается, что клуб задолжал около 450 миллионов рублей.

ФК «Химки» был образован в 1997 году. В 2007 году команда вышла в премьер-лигу и заняла 9-е место в дебютном сезоне.

Наивысший результат подмосковной команды в РПЛ – 8-е место в сезоне 2021/22.