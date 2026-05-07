ФК «Волга» может «уехать» на челнинский стадион, если арена в Ульяновске не найдет 70 миллионов на систему безопасности

Ульяновский ФК «Волга», выступающий в Первой лиге, может отыграть домашние матчи сезона-2026/27 на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Причина - отсутствие современной системы контроля и безопасности на арене в Ульяновске. Руководство ФК «КАМАЗ» уже выразило готовность приютить у себя соседей. Подробности - в материале «ТИ-Спорта».





В областном бюджете нет 70 млн рублей на СКУД

ФК «Волга», выступающий во второй по значимости футбольной лиге России, в следующем сезоне может переехать в Набережные Челны для проведения домашних матчей, разделив, таким образом, местную арену с другой командой второго дивизиона – «КАМАЗом». Это может произойти, если ульяновскому клубу запретят проведение официальных встреч на домашней арене «Труд» им. Льва Яшина из-за отсутствия на ней системы контроля и управления доступом (СКУД).

СКУД – это не просто видеокамеры и турникеты, способные считывать QR-коды и бесконтактные карты. По сути, это отдельный павильон с оборудованием, отвечающий за обеспечение безопасности зрителей и интеграцию с базами данных МВД.

Проблема, как всегда, в финансовой составляющей – установка системы стоит около 70 млн рублей. «Волге» уже предоставлялась отсрочка по внедрению системы на оставшуюся часть текущего чемпионата. Но монтажа СКУД стоит ждать не раньше следующего года, – заявили в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области.

«В январе 2027 года планируем провести торги, чтобы будущим летом – к началу сезона-2027/28 – СКУД на «Труде» уже функционировал», – приводит слова главы спортивного ведомства Николая Цуканова портал 73online.ru.

Цуканов добавил, что около месяца назад Минспорта УО направило официальное письмо в РФС с просьбой о новой отсрочке. Ответа пока не последовало, однако в министерстве по-прежнему сохраняют оптимизм и надеются, что и следующий сезон ульяновский ФК отыграет на своей арене.

«Домашние матчи в другом городе – серьезная нагрузка»

На деле проблема куда масштабнее, чем она выглядит на первый взгляд. В случае отказа РФС пойти на уступки «Волга» может принимать домашние матчи на резервном стадионе в другом городе, но директор клуба Михаил Наволкин отмечает, что это не только проблематично, но и затратно.

«Домашние матчи в другом городе – это серьезная нагрузка, которую сейчас даже трудно до конца просчитать. Помимо аренды поля около 1 млн рублей за игру нам придется оплачивать предыгровую тренировку соперников, работу полиции, скорой помощи, проживание в гостинице, транспортные расходы, питание и многое другое. Это те траты, которые не планировались изначально», – сообщил Наволкин.

Наконец, ульяновскому клубу придется играть, по сути, без поддержки своих трибун, что тоже не отнесешь к плюсам такого варианта.

«Играть без поддержки своих болельщиков нам, конечно, не хотелось бы. Ведь в сегодняшнем историческом для команды результате трибуны сыграли очень важную роль», – добавил Наволкин.

Те, кто достаточно долго следит за выступлениями «Волги», испытывают сейчас некоторое дежавю: в 2008 году ульяновцам запретили играть на домашнем стадионе из-за того, что клуб не прошел лицензирование в соответствии с требованиями РФС. В результате команда доигрывала домашние игры в Саранске, а позже вылетела в низший дивизион. В текущем сезоне «Волга» идет на 13-м месте турнирной таблицы Первой лиги (из 18) с 36 очками после 32 игр.

ФК «Волга»: «Мы не хозяева стадиона»

Редакция «ТИ-Спорта» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ФК «Волга».

«По поводу ситуации со СКУД: давайте так, мы лишь арендаторы, а не хозяева стадиона. Соответственно, собственник стадиона отвечает за оборудование, за соответствие регламенту и правилам. Собственником является Управление спортивными сооружениями Ульяновской области. Они в курсе проблемы и требований, им напоминали об этом уже не раз и не два, поэтому эти вопросы нужно задавать им. Мы тут уже никак не можем повлиять на ситуацию. Клуб не может установить СКУД хотя бы элементарно потому, что у клуба на это нет денег. Это же стоит не 50 тысяч рублей», – заявили в пресс-службе ФК.

Также в клубе рассказали, что первые разговоры об установке СКУД начались прошлой весной, еще до внесения поправок в план лицензирования РФС. Ранее обсуждалось, что необходимы план мероприятий и «дорожная карта» по установке и что должен быть заключен договор с подрядчиком, а также определены все сроки работ и подключения.

«Клуб к сезону допустили, но денег на данный момент на приобретение всего этого не оказалось. Закладывались ли они в бюджет или обещались на словах – об этом история умалчивает», – сообщили нам в пресс-службе «Волги».

Ближайший подходящий стадион – «КАМАЗ»

В ульяновском клубе видят один выход – воспользоваться арендой резервных арен. При этом стадионов, отвечающих требованиям РФС, в области нет, а ближайший из таковых, устраивающих еще и по цене, – набережночелнинский «КАМАЗ».

На вопрос редакции «ТИ-Спорта», почему именно стадион из Татарстана был выбран в качестве резервного, в пресс-службе клуба ответили, что в первую очередь из территориальных соображений, а во вторую – в силу цены вопроса (судя по всему, наиболее лояльной в сравнении с другими вариантами).

При этом у ульяновцев есть еще один вариант – остаться на своем стадионе и какое-то время играть без зрителей. В пресс-службе ФК считают, что теоретически это возможно, но как будет на практике – пока непонятно. В данный момент «Волга» ведет консультации с комитетом по лицензированию и по этому вопросу. Позиция самого клуба проста и понятна: играть у себя дома на родном стадионе и при своих болельщиках. В то же время там прекрасно понимают: правила есть правила.

Вечером 6 мая «ТИ-Спорт» дозвонился до администрации стадиона «Труд», а также до Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. В обоих случаях нам заявили, что вопрос «находится в проработке» и ответ на него можно будет получить только от ОГАУ «Управление спортивными сооружениями», в чьем ведении находится стадион.

В Челнах готовы приютить «Волгу»

В Набережных Челнах выразили готовность предоставить «Волге» свой стадион, назвав это обычной практикой. При этом в ФК «КАМАЗ», также выступающем в Первой лиге, не видят проблемы в том, что двум командам придется делить одну площадку. «ТИ-Спорт» пообщался на эту тему с генеральным директором клуба Иваном Клиповым.

«Мы готовы их принять – у нас в порядке и искусственное поле, и все системы, – сказал он. – Нужно просто разводить матчи по времени. Например, мы играем в субботу, они - в понедельник. Главное, чтобы между встречами было хотя бы два дня перерыва.

По регламенту у каждого клуба должен быть заявлен резервный стадион на случай проблем с основной ареной. «Волга» выбрала наш объект. Мы дали свое согласие на аренду, это обычная практика. Тот же «Рубин» в Казани тоже арендует арену».

По словам Клипова, последний раз директор «Волги» связывался с ним по этому вопросу как раз перед весенней частью чемпионата.

«Разговор был в феврале. Как обстоят дела сейчас – не знаю, звонков от них больше не было. Им в РФС пошли навстречу, дали отсрочку до 1 июля. Эти требования по безопасности касаются всех. У нас тоже есть свои нюансы, и мы тоже свои вопросы сейчас решаем. У «Волги» есть своя система безопасности, но не такая современная, у нас чуть лучше.

Думаю, оборудование они все-таки установят. Если не успеют, тогда у них возникнут серьезные проблемы. Но «КАМАЗ» в любом случае готов к сотрудничеству», – заключил Клипов.