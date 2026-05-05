ФК «Волга» может играть в Набережных Челнах в будущем сезоне

В сезоне 2026/27 ФК «Волга» может быть не допущен до официальных встреч в Первой лиге на своем стадионе «Труд» в Ульяновске из-за отсутствия системы контроля и управления доступом (СКУД), или, по-другому, турникетов. При этом резервным сооружением для ульяновского клуба заявлен стадион другого клуба Первой лиги из Татарстана – «КАМАЗа», который находится в Набережных Челнах в парке «Гренада».

Директор клуба Михаил Наволкин считает, что в случае, если руководство лиги не пойдет им навстречу, то проводить домашние матчи в другом городе будет не только проблематично, но и затратно.

«Домашние матчи в другом городе – это серьезная нагрузка, которую сейчас даже трудно до конца просчитать. Помимо аренды поля около 1 млн руб за игру нам придется оплачивать предыгровую тренировку соперников, работу полиции, скорой помощи, проживание в гостинице, транспортные расходы, питание и многое другое. Это те траты, которые не планировались изначально.

Кроме того, играть без поддержки своих болельщиков нам, конечно, не хотелось бы. Ведь в сегодняшнем историческом для команды результате трибуны сыграли очень важную роль», – сказал Наволкин.

Стоимость установки СКУДов варьируется в пределах 70 млн рублей. В смете ульяновского клуба на будущий сезон 2026/27 этой суммы не заложено. В местном Министерстве спорта заверили, что при формировании бюджета на будущий, 2027 год средства на эти цели будут обязательно запланированы.

«В январе 2027 года планируем провести торги, чтобы будущим летом – к началу сезона 2027/28 – СКУД на «Труде» уже функционировал», – сообщил глава ведомства Николай Цуканов.

При этом уверенности в том, что РФС предоставит отсрочку по монтажу оборудования, у Министерства нет, как и ответа от футбольных функционеров. Не исключено, что в решение данного вопроса придется вмешаться руководству региона.