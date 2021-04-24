Казанский ФК «Смена» выиграл Суперкубок Татарстана, забив два гола в дополнительное время

В Зеленодольске прошел матч открытия летнего футбольного сезона РТ. В нем сошлись казанский ФК «Смена» и местный «СШ № 3-Авангард», между которыми разыгрывался Суперкубок Татарстана. В основное время команды сыграли вничью, победителя удалось выявить лишь в дополнительных таймах. Итог матча — 3:1 в пользу казанской команды.

Перед игрой на стадионе организовали развлекательную программу, а также наградили призами Российского футбольного союза победителей регионального этапа конкурса «Россия — футбольная страна».

На 41-й минуте встречи счет открыл 18-й номер хозяев Тимур Парменов. Однако буквально через три минуты паритет был восстановлен усилиями Данила Воронова из «Смены». Вплоть до конца второго тайма зрители голов не увидели, но в дополнительное время казанцы забили два безответных мяча. Они на счету Романа Пирмамедова и Эдгара Сарвартдинова.



Летний футбольный сезон в Татарстане традиционно открывается матчем за Суперкубок, в котором сходятся победитель чемпионата республики прошлого сезона и обладатель Кубка РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани провели жеребьевки мужского и юношеского кубков Татарстана по футболу — 2021.