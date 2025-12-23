ФК «Ростов» заблокировали счета из-за долгов в нескольких банках

Фото: fc-rostov.ru

ФК «Ростов» заблокировали счета в 11 банках за долг в 154 млн. рублей сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». Известно, что предупреждение о погашении задолженности было получено еще 8 декабря.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что клуб имеет большие задолженности по зарплатам и иным долгам и планирует распродать игроков. А участие ростовчан на будущий год в чемпионате – под большим вопросом, ведь клубу возможно даже не удастся получить лицензию.

Со словам генерального директора «Ростова» Игоря Гончарова текущие ограничения связаны с задолженностью клуба за прошлый месяц и блокировка со счетов будет снята до конца декабря. Также Гончаров отметил, что с чемпионата команда сниматься не планирует и опроверг инсайд от Карпина.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно.О каких‑то долгах, о которых идёт речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», – сказал Гончаров «Матч ТВ».

По итогам 18 матчей «Ростов» занимает 11 место с 21 очком в турнирной таблице РПЛ.