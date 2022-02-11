ФК «Нефтехимик» завершил первый сбор победой

В заключительной встрече первого зимнего сбора в турецком Белеке нижнекамский «Нефтехимик» обыграл узбекский АГМК со счетом 4:3. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Это был заключительный спарринг нижнекамцев на первом турецком сборе. Игра прошла в увлекательной и обоюдоострой борьбе, в которой атака превалировала над обороной. Семь голов тому подтверждение.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «АГМК» (Узбекистан) — 4:3 (2:0)

Голы нижнекамцев: Галиулин (5), Дворецков (24), Баранов (56), Хубаев (57).

Состав «Нефтехимика»: Кеваев, Калугин, Ширяев, Шоркин, Котов, Талалай, Галиулин, Денисов (Шарифуллин, 63), Дворецков, Котик, Корж (Данилин, 63).