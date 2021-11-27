ФК «Нефтехимик» завершил год боевой ничьей

Нижнекамский «Нефтехимик» завершил игровую программу первенства ФНЛ в 2021 году ничьей в Томске с «Томью» со счетом 1:1. Главным действующим лицом матча стал форвард гостей Юшин — забил гол и заработал пенальти в свои ворота.

Нижнекамцы изрядно притормозили в конце осени, поэтому намеревались завершить уходящий год выездной победой в Томске. Сибиряки, естественно, тоже хотели проститься со своей публикой на победной ноте. Как и все матчи этого тура ФНЛ, матч в Томске начался с минуты молчания в память жертв трагедии на шахте в Кузбассе.

В первом тайме команды сразу побежали в атаку, но гости атаковали острее, уже на четвертой минут Александр Юшин отлично пробил под перекладину, откуда с большим трудом достал мяч вратарь сибиряков Дмитрий Арапов. Немало работы было и у голкипера «Нефтехимика» Андрея Голубева. Не забил, выйдя один на один, на 24-й минуте капитан гостей Вагиз Галиулин. Но через 12 минут после его эффектного рейда в чужую штрафную и удара первым к отскочившему мяч успел Александр Юшин, 0:1. 18-й гол лучшего бомбардира «Нефтехимика» и турнира в сезоне. Удары в створ ворот за первые 45 минут 2-4.

И второй тайм начался с атак нижнекамцев, вновь забивших, но из офсайда. К тому моменты поле стало целиком белым из-за снега. «Томь» приложила массу усилий, чтобы отыграться, игра идет преимущественно на половине поля гостей. Сибиряки подают четыре угловых подряд, и количество переходит в качество. Тот же Юшин подножкой сваливает в своей штрафной игрока хозяев. Пенальти уверенно реализовал капитан «Томи» Александр Ставпец, 1:1. Боевая ничья.

«Томь» (Томск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (0:1). Голы забили: Ставпец (80 — с пенальти) — Юшин (36). Предупреждены: Коробов, Станисавлевич — Котов, Москвичев, Хубаев, Юшин.

«Нефтехимик»: Голубев, Котов (Калугин, 92), Мршуля, Шоркин, Бердников, Емельянов, Москвичев (Хубаев, 46), Юшин, Денисов (Талалай, 92), Галиулин (Родионов, 84), Уридия.

После 25 матчей в активе нижнекамцев стало 41 очко, пятое место. В следующем туре в начале марта «Нефтехимик» примет дом «Оренбург».