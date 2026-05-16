ФК «Нефтехимик» всухую проиграл «СКА-Хабаровску» в последнем туре Первой лиги

Нижнекамский «Нефтехимик» всухую проиграл «СКА-Хабаровску» в заключительном, 34-м туре футбольной Лиги Pari сезона 2025-2026 годов. Прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 7-й минуте отличился форвард хабаровчан – испанец Хакобо Алькальде, а на 25-й – хавбек Камран Алиев из Азербайджана.

Во втором тайме гости предприняли множество усилий, чтобы исправить ситуацию, но все их старания так и не привели к успеху. Пресс-служба нижнекамцев связала такой результат с «обилием брака в передачах и достаточно средними скоростями».

«Нефтехимик» завершает нынешний сезон Первой лиги на 11-м месте с 43 очками после 34 матчей. У «СКА-Хабаровска» – 12-е место, на его счету 42 очка.