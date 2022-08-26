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Ру Тат
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Спорт
26 августа 2022  18:29
Cергей Гаврилов

ФК «Нефтехимик» стал самым корректным клубом ФНЛ прошлого сезона

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Сегодня стало известно, что нижнекамский футбольный «Нефтехимик» получил приз за честную игру по итогам минувшего сезона, учрежденный ФНЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Обладателем Приза признается футбольный клуб, получивший в ходе спортивного сезона наилучший показатель по системе оценок «FAIR PLAY». Для определения обладателя Приза учитываются следующие показатели:

– дисциплинарные санкции игрокам (желтые, красные карточки);
– спортивность игры;
– уважение к сопернику;
– уважение к судьям матча;
– поведение официальных лиц команд;
– поведение болельщиков.

После сложения всех баллов производится определение оценки «FAIR PLAY» каждому футбольному клубу в каждом конкретном матче с их участием.

«Нефтехимик» стал самым корректным клубом ФНЛ, ныне первая лига по итогам прошлого сезона.

#ФК Нефтехимик #ФНЛ #футбол #первая лига
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