ФК «Нефтехимик» стал самым корректным клубом ФНЛ прошлого сезона

Сегодня стало известно, что нижнекамский футбольный «Нефтехимик» получил приз за честную игру по итогам минувшего сезона, учрежденный ФНЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Обладателем Приза признается футбольный клуб, получивший в ходе спортивного сезона наилучший показатель по системе оценок «FAIR PLAY». Для определения обладателя Приза учитываются следующие показатели:

– дисциплинарные санкции игрокам (желтые, красные карточки);

– спортивность игры;

– уважение к сопернику;

– уважение к судьям матча;

– поведение официальных лиц команд;

– поведение болельщиков.

После сложения всех баллов производится определение оценки «FAIR PLAY» каждому футбольному клубу в каждом конкретном матче с их участием.

«Нефтехимик» стал самым корректным клубом ФНЛ, ныне первая лига по итогам прошлого сезона.