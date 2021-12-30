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Спорт
30 декабря 2021  14:16
Cергей Гаврилов

ФК «Нефтехимик» расстался с тремя игроками

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Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о расставании с тремя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Среди них — 21-летний полузащитник Данила Емельянов. Он провел за «Нефтехимик» 23 матча и забил четыре гола. «Приятно было работать с таким ответственным и исполнительным футболистом», — заметили в клубе при расставании. Данила возвращается из аренды в ФК «Уфа».

Кроме того, «Нефтехимик» подписал соглашения о расторжении контрактов с 22-летним защитником Игорем Кутергиным, в активе которого три матча за нижнекамцев, и с 19-летним полузащитником Данилой Кузьминым. Последний является воспитанником «Нефтехимика», но в сезоне выходил на поле за основу только в одном кубковом матче.

В первенстве ФНЛ «Нефтехимик» после 25 матчей занимает шестое место, на его счету 41 очко.

 

#ФК Нефтехимик
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