ФК «Нефтехимик» провел в Сочи первый контрольный матч

Сегодня футбольный клуб «Нефтехимик» провел первый контрольный матч на зимнем сборе в Сочи. Нижнекамцы разгромили «Туапсе» со счетом 5:0, сообщает клубная пресс-служба.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Туапсе» — 5:0 (2:0). Голы забили: Корж, Уридия, Родионов, Данилин, Шоркин.

В составе «Нефтехимика» Голубев (Исупов, 30 – Кеваев, 60), Баранов, Уридия (Котик, 46), Родионов (Данилин, 46), Шарифуллин, Калугин, Котов, Бердников (Чичерин, 46), Шоркин (Мршуля, 46), Ширяев, Корж.

Следующий матч на этом сборе подопечные Кирилла Новикова проведут 2 февраля. Соперником «Нефтехимика» станет «Чайка».