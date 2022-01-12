ФК «Нефтехимик» покинул полузащитник Владимир Осипов

Футбольный «Нефтехимик» покинул полузащитник Владимир Осипов, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Ранее из «Нефтехимика» ушел полузащитник Данила Емельянов, у которого завершился срок аренды. Были подписаны соглашения о расторжении контрактов с защитником Игорем Кутергиным и полузащитником Данилом Кузьминым.

Сегодня в клуб РПЛ «Урал» (Екатеринбург) был продан лучший бомбардир «Нефтехимика» и первенства ФНЛ Александр Юшин. Таким образом, в зимний перерыв клуб покинуло уже пятеро футболистов.

В первенстве ФНЛ «Нефтехимик» после 25 матчей занимает шестое место с 41 очком.