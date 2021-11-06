ФК «Нефтехимик» проиграл второй раз подряд

Нижнекамский «Нефтехимик» в очередном домашнем матче первенства ФНЛ проиграл астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в самом начале матча.

Поражение в Хабаровске в прошлом туре прервало победную серию нижнекамцев, но не лишило их шансов на борьбу за выход в РПЛ.

Сегодня хозяевам с первых же минут пришлось отбивать настойчивые атаки волжан. Поэтому гол гостей на четвертой минуте неожиданным не стал. Розыгрыш углового, подача на ближнюю штангу, удар головой Дмитрия Лесникова, 0:1. «Нефтехимик» явно не ожидал такого начала матча. Конечно, хозяева приложили массу усилий, чтобы отыграться, но оборона «Волгаря» действовала безупречно. Еще и повезло астраханцам на последней минуте, когда мяч угодил в перекладину ворот гостей. А счет логичный, удары в створ ворот 1-6.

Во втором тайме наставники хозяев освежают нападение, выпустив сразу трех новых игроков. Вскоре гости остались в меньшинстве — за грубость в отношении своего партнера по команде был удален капитан «Волгаря» Роман Локтионов. Но воспользоваться численным преимуществом нижнекамцам не удалось. Хотя в концовке у гостей был удален еще один игрок — голкипер Олег Смирнов получил вторую желтую карточку. Второе подряд поражение «Нефтехимика».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1 (0:1). Гол забил Лесников (4). Предупреждены: Емельянов, Москвичев, Хубаев, Потапов, Талалай — Лесников. На 60-й минуте удален Локтионов, на 94-й минуте за вторую желтую карточку удален Смирнов (оба - «Волгарь»).

«Нефтехимик»: Голубев, Ситдиков, Потапов, Шоркин, Бердников (Баранов, 85), Галиулин, Москвичев (Талалай, 53), Юшин, Емельянов (Родионов, 54), Хубаев (Дворецков, 46), Уридия (Котик, 74).

После 21 матча в активе нижнекамцев осталось 36 очков, пятое место. В следующем туре 13 ноября «Нефтехимик» сыграет в Липецке с тамошним «Металлургом».