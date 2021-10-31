ФК «Нефтехимик» проиграл в Хабаровске

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня уступил в Хабаровске «СКА-Хабаровску» со счетом 1:3. Татарстанцы забили первыми, но пропустили решающий мяч в концовке.

На Дальний Восток нижнекамцы приехали с хорошим настроением после победной серии, но там она и оборвалась.

В первом тайме гости сразу же перевели игру на половину поля дальневосточников. Хозяева явно не были готовы к такому развитию событий. Так что вполне логичный мяч влетел в ворота СКА в середине первого тайма. Перехват передачи в чужой зоне, передача на Александра Юшина, и лучший бомбардир ФНЛ, не доходя до штрафной, мощно и точно пробил в дальний угол, 0:1. Шестнадцатый гол Александра в сезоне из 37 командных.

И еще не раз гости могли забить, но не реализовали свои моменты. Так что сработал неписанный закон обратной связи: не забиваешь ты — забивают тебе. Попадание мяча в руку Максима Шоркина в штрафной нижнекамцев, пенальти. Теперь отличился лучший снайпер СКА Давид Караев. Голкипер «Нефтехимика» Андрей Голубев угадал направление удара, но чуть-чуть не дотянулся до мяча, 1:1. Это был 12-й гол Караева из 21 общекомандного.

После перерыва игра оживилась. Забить первыми могли хабаровчане, но Голубев блестяще отбил опаснейший удар форварда СКА Камрана Алиева с лета. Команды быстро проходят центр поля. Но территориальное преимущество было у СКА. Хозяева и забили второй мяч. После розыгрыша штрафного мяч отскочил к Михаилу Тихонову, и сын знаменитого хавбека «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова сильно и точно пробил с лета, 2:1. На последних секундах армейцы даже увеличили свое преимущество, 3:1.

После 20 матчей в активе нижнекамцев осталось 36 очков и третье место. В следующем туре 6 ноября на своем поле «Нефтехимик» примет астраханский «Волгарь».

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:1).

Голы забили: Караев (35), Тихонов (84), Смирнов (94) — Юшин (23).

Предупреждены: Квеквескири, Барков, Алиев, Мартусевич — Хубаев, Ширяев, Шоркин, Голубев.

«Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 76), Москвичев, Юшин, Емельянов, Хубаев (Котик, 91), Уридия.