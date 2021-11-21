ФК «Нефтехимик» проиграл «Факелу» в Воронеже

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» уступил в Воронеже «Факелу» со счетом 1:3, забив первым в дебюте встречи.

Нижнекамцы несколько сбавили обороты в последних турах, что должно было добавить им агрессивности в последних матчах 2021 года. Не добавило.

Но в первом тайме нижнекамцы стартовали спокойно и уверенно. Территориальное преимущество «Нефтехимика» сомнений не вызывало. И как следствие быстрый гол Романа Денисова на седьмой минуте. Игрок гостей вовремя успел к отскочившему от голкипера «Факела» мячу, 0:1. Тотчас воронежцы пошли в контрнаступление, которое минут через десять завершилось успехом. Защитник гостей Максим Ширяев, пытаясь перехватить передачу в свою вратарскую, послал мяч головой в сетку, 1:1. А на последней минуте забили уже хозяева, когда с линии вратарской точно пробил Хызыр Аппаев, 2:1.

И во втором тайме воронежцы не сбавили оборотов, продолжая активное наступление на ворота «Нефтехимика». Так в ворота гостей влетел третий мяч. Подача во вратарскую и Аслан Дашаев, стоя спиной к воротам, затылком переправил мяч в сетку, 3:1. Заслуженное поражение «Нефтехимика».

«Факел» (Воронеж) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (2:1). Голы забили: Ширяев («Нефтехимик», в свои ворота, 18), Аппаев (45), Дашаев (77) — Денисов (7). Предупреждены: Мендель, Суслов. «Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Емельянов, Москичев, Юшин (Данилин, 86), Денисов, Хубаев, Уридия (Котик, 86).

После 24 матчей в активе нижнекамцев осталось 40 очков, пятое место. В следующем туре 27 ноября в Томске «Нефтехимик» встретится с «Томью».