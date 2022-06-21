«Нефтехимик» проведет подготовку к сезону ФНЛ в Москве

«Нефтехимик» проведет второй летний сбор в Москве. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, в межсезонье «Нефтехимик» покинули 7 игроков: Кирилл Родионов, Ариан Мршуля, Денис Талалай, Ильмир Нурисов, Павел Баранов, Егор Пруцев и Максим Данилин, выступавшие на правах аренды, вернулись в свои клубы. На просмотр приехали 6 игроков. С тремя уже заключены контракты: это Богдан Зорин (перешел из «Динамо-2» Москва), Руслан Безруков («СКА» Ростов) и Максим Лайкин (Спартак-2).

Сбор в Москве пройдёт с 20 июня по 1 июля. В столице нижнекамцы запланировали ряд контрольных матчей. 24 июня соперником станет клуб РПЛ «Торпедо» (Москва), 27 июня, вернувшийся в ФНЛ «Шинник» (Ярославль). Третий контрольный матч запланирован на 1 июля, о сопернике будет известно чуть позже.

Напомним, первый летний сбор «Нефтехимик» провел в Нижнекамске. За это время футболисты прошли углубленное медицинское обследование и приступили к тренировкам на базе.