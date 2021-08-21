Футбольный «Нефтехимик» потерпел первое домашнее поражение в сезоне

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле проиграл томской «Томи» (0:1), пропустив гол в середине второго тайма.

Тропическая жара не могла не наложить отпечатка на действия футболистов. Поэтому реактивных скоростей ждать не приходилось. Поначалу в целом больше инициативой владели сибиряки. И пару раз они всерьез напрягли оборону «Нефтехимика». Настолько серьезно, что раз лишь защитник спас хозяев от верного гола, выбив мяч с линии ворот. Удары в створ 1-4, статистика подтверждает игровой перевес гостей.

Во второй половине встречи гости не сбавили оборотов и как следствие гол «Томи». Навес во вратарскую, четкий удар Никиты Кирсанова в касание — 0:1. Красивый гол. Чуть позднее Кирсанов мог оформить свой дубль, но попал в перекладину. Пять замен, а это максимум, сделанных тренерским штабом «Нефтехимика» во втором тайме, не помогли. Нижнекамцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне, признаем, что «Томь» заслужила свой успех.

После семи матчей в активе нижнекамцев осталось 11 очков. В следующем туре 29 августа «Нефтехимик» сыграет в Оренбурге с местнм одноименным клубом.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:0). Гол забил: Кирсанов (53). Предупреждены: Москвичев, Калугин — Кубышкин, Почивалин.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин (Котик, 79), Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев, Баранов (Юшин, 46), Родионов (Яковлев, 60), Дворецков (Емельянов, 46), Москвичев (Денисов, 46), Уридия.