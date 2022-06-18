ФК «Нефтехимик» пополнил ряды тремя новичками

Нижнекамский футбольный «Нефтехимик» подписал контракты с тремя новичками, это защитник Богдан Зорин, а также полузащитники Максим Лайкин и Руслан Безруков. Они уже находятся в расположении клуба, сообщает пресс-служба команды.

Двадцатилетний уроженец Ростова-на-Дону Безруков в минувшем сезоне играл за ростовский СКА и в 26 матчах забил 4 гола. Портал transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 250 тыс. евро.

Девятнадцатилетний Лайкин родился в Саранске, в минувшем сезоне сыграл 21 матч в столичном «Спартаке-2». Кроме того, в активе Максима 8 матчей и 5 голов в рядах юношеской сборной России (до 19 лет). Хавбек будет выступать за «Нефтехимик» на правах аренды. Портал transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 275 тыс. евро.

Двадцатидвухлетний уроженец Ижевска Зорин перешел в нижнекамский клуб из московского «Динамо-2», за которое в прошлом сезоне отыграл 19 матчей, забив один гол. В его активе три матча за юношескую сборную России (до 20 лет). Портал transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 250 тыс. евро.

Вполне возможно, что все трое сыграют в предстоящем сезоне первенства ФНЛ против казанского «Рубина».