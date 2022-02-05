ФК «Нефтехимик» пополнил ряды полузащитником

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал полузащитника Антона Терехова. Об этом пишет инсайдер Сергей Ильёв. По данным источника, соглашение с Тереховым рассчитано на конец нынешнего и весь следующий сезон.

24-летний уроженец Сургута провел 46 матчей за различные юношеские сборные России, забив 12 голов. Терехов играл в РПЛ за столичное «Динамо», 20 матчей, 1 гол. Больше выступал за «Динамо-2», а также самарские «Крылья Советов» и «Тамбов».

Инсайдер считает, что нижнекамцы сделали хорошее приобретение. «Для нижнекамцев – хорошее приобретение, тем более Новиков знает Терехова по совместной работе. Решение по находящемуся на просмотре нападающему Константину Коржу, который принадлежит «Торпедо», будет принято на следующей неделе», – сообщает источник.

После первых 25 туров первенства ФНЛ «Нефтехимик» занимает шестое место, 41 очко.