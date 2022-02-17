ФК «Нефтехимик» пополнил ряды новым хавбеком
19-летний полузащитник Егор Пруцев подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Пруцев является воспитанником краснодарских футбольных школ СДЮСШОР №5 и академии ФК «Краснодар». С июля 2019 года – игрок молодежной команды «Сочи». В 2020 году в составе клуба дебютировал в чемпионате России в домашнем матче против «Краснодара».
Первую часть текущего первенства ФНЛ футболист провел в «Текстильщике» (Иваново). Сыграл 24 матча, забил два гола, отдал две голевые передачи.
В «Нефтехимике» Пруцев будет играть под 73-м номером.
В первенстве ФНЛ после 25 туров нижнекамцы занимают шестое место с 41 очком.