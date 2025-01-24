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На главную ТИ-Спорт 24 января 2025 17:22

ФК «Нефтехимик» покинул хавбек Голыбин

ФК «Нефтехимик» покинул хавбек Голыбин
Фото: fcnh.ru

По истечении срока действия арендного соглашения нижнекамский «Нефтехимик» покидает полузащитник Ренат Голыбин, возвращающийся в ЦСКА. Об этом сообщает клубная пресс-служба ФК «Нефтехимика».

19-ти летний москвич является воспитанником столичного ЦСКА, где выступал за юниорский и молодежный составы. С 1 августа 2024 года Голыбин на правах аренды выступал за «Нефтехимик», за который провел семь официальных матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Нефтехимик» после 21 тура чемпионата Первой лиги с 26 очками занимает 11-е место.

#ФК Нефтехимик
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