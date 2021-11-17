ФК «Нефтехимик» поделил очки с «Балтикой»

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» поделил на своем поле очки с калининградской «Балтикой». Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

Это был последний в этом году домашний матч нижнекамцев. Поэтому хозяева постарались порадовать родную публику, прочно захватив инициативу в свои руки с первых же минут встречи. До поры до времени обострять игру «Нефтехимику» не удавалось, но постепенно у ворот балтийцев становилось всё жарче. Несколько раз голкипер гостей выручал своих после опаснейших ударов соперника. Но концовка тайма осталась за калининградцами. Теперь уже вратарь хозяев Андрей Голубев спас команду от верного гола, вытащив мяч из-под перекладины.

Во втором тайме по-прежнему территориальное преимущество было у нижнекамцев. Прекрасный шанс выйти вперед у хозяев был в середине тайма, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Балтики». Однако лучший бомбардир турнира Александр Юшин не смог с точки переиграть голкипера балтийцев Евгения Латышонка. Зарядивший снегопад стал мешать командам. Белый мяч сложно было увидеть на побелевшей траве, как и разметку поля. А игра переместилась к воротам «Нефтехимика». Но, несмотря на все старания обеих команд, забить так никому и не удалось. Нулевая, но боевая ничья.

После 23 матчей в активе нижнекамцев теперь 40 очков и пятое место. В следующем туре 21 ноября в Воронеже «Нефтехимик» сыграет с «Факелом».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Балтика» (Калининград) — 0:0 (0:0).

Предупреждены: Котов, Москвичев, Хубаев — Остойич, Кашчелан.

«Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Мршуля, Бердников, Родионов (Галиулин, 54), Москвичев (Емельянов, 54), Юшин, Денисов (Талалай, 70), Хубаев, Уридия (Котик, 86).