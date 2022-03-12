ФК «Нефтехимик» поделил очки с «Акроном»

В домашнем матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 0:0.

Вырвав в прошлом туре на последней секунде победу на своем поле у лидера турнира «Оренбурга», нижнекамцы сегодня были намерены продолжить победную серию, но у них это не получилось.

В первом тайме на веселом морозце соперники принялись спорить за инициативу. Постепенно хозяева завладели территориальным преимуществом, но до реальных голевых моментов дело доходило редко. И в концовке первой половины реальный шанс забить появился у волжан. Однако голкипер «Нефтехимика» Андрей Голубев блестяще ликвидировал выход один на один нападающего «Акрона».

Примерно по такому же сценарию прошел и второй тайм — упорная борьба на каждом метре поля с минимумом голевых моментов. Поэтому никому забить так и не удалось. Нулевая, но боевая ничья стала логичным исходом поединка.

В следующем туре 19 марта нижнекамцы примут дома столичный «Велес».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Акрон» (Тольятти) — 0:0 (0:0).

Предупреждены: Пруцев, Хубаев, Терехов, Ширяев — Палиенко, Чудин, Сагуткин, Босов, Килин.

«Нефтехимик»: Голубев, Бердников, Ширяев, Шоркин, Калугин (Ситдиков, 74), Пруцев, Терехов (Данилкин, 74), Хубаев, Денисов (Москвичев, 80), Галиулин (Родионов, 80), Уридия.