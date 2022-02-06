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Спорт
6 февраля 2022  19:50
Cергей Гаврилов

ФК «Нефтехимик» победил на сборе в Турции

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Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» провел третий контрольный матч на первом зимнем сборе в Турции. В Белеке нижнекамцы обыграли казахстанский «Кызыл-Жар» со счетом 1:0. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Красивый удар со штрафного в середине первого тайма полузащитника сборной Узбекистана Вагиза Галиулина остался первым и последним результативным в матче.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Кызыл-Жар» (Казахстан) — 1:0 (1:0). Гол: Галиулин (37).

«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Шоркин, Калугин, Котов, Талалай, Галиулин, Денисов (Хубаев, 65), Дворецков (Шарифуллин, 65), Котик, Корж.

Следующий матч на этом сборе нижнекамцы проведут 10 февраля. Соперником «Нефтехимика» выступит «АГМК».

#ФК Нефтехимик
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