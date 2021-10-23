Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» благодаря хет-трику Юшина

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня в рамках первенства ФНЛ обыграл на своем поле ивановский «Текстильщик» со счетом 3:1, хет-трик на счету Александра Юшина, уложившегося в 16 минут. Победа вывела нижнекамцев на второе место в турнирной таблице.

Набрав хороший ход и поднявшись на третье место в ФНЛ после победы во Владикавказе над «Аланией» (3:2), нижнекамцы сегодня могли продолжить победную серию. И они продолжили, пятый матч подряд забивая по три мяча.

В первом тайме ивановцы завладели было территориальным преимуществом, но едва не пропустили, когда в контратаке Александр Юшин промахнулся мимо пустых ворот. Но свой второй шанс лучший бомбардир чемпионата не упустил — после удара Юшина из пределов чужой штрафной мяч попал в защитника «Текстильщика» и по замысловатой траектории опустился за спину вратаря гостей, 1:0. Тринадцатый гол Юшина в чемпионате. За ним последовал и четырнадцатый.

Находясь в окружении пятерых соперников, Александр сумел обработать мяч и послать его в ближний нижний угол, 2:0. Не прошло и двух минут, как на счету Юшина стало пятнадцать голов! Вновь мастерский удар из пределов штрафной, хет-трик Александра.

Во втором тайме ивановцы, разумеется, пытались переломить ход встречи. Но хозяева спокойно выдержали соперника на дистанции, позволив гостям только в концовке гол престижа. Копия первого года Юшина — рикошет от защитника, мяч свечкой опускается за спину вратаря хозяев, 3:1. Победа вывела «Нефтехимик» без учета результатов более поздних матчей на второе место в первенстве ФНЛ.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1 (3:0). Голы забили: Юшин (18, 32, 34) — Шленкин (89). Предупреждены: Стеклов, Карпов. «Нефтехимик»: Голубев, Котов (Ситдиков, 85), Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 64), Москвичев, Юшин, Емельянов, Талалай, Уридия (Данилин, 64, Дворецков, 85).

После 19 матчей в активе нижнекамцев стало 36 очков, второе место.