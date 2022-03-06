ФК «Нефтехимик» обыграл лидера ФНЛ «Оренбург»

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» провел первый матч первенства ФНЛ с прошлого года. Дома нижнекамцы обыграли лидера турнира «Оренбург» со счетом 2:1.

В первом тайме соскучившиеся за зиму по футболу команды быстро создали несколько голевых моментов. Но постепенно стало проявляться территориальное преимущество оренбуржцев. Хотя именно нижнекамцы могли первыми отличиться, но опаснейший удар Давида Уридия отразил вратарь «Оренбурга». В самой концовке первой половины ударом головой в упор гостей вывел вперед Владимир Обухов, 0:1.

После перерыва хозяева сразу же пошли вперед большими силами, чтобы отыграться. Удалось это лишь в концовке матча, когда капитан «Нефтехимика» Вагиз Галиулин метров с десяти не промахнулся, 1:1. А на последней секунде компенсированного времени Антон Терехов отменным ударом головой принес волевую победу нижнекамцам, 2:1.

В следующем туре 12 марта «Нефтехимик» сыграет дома с «Акроном».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:1 (0:1)

Голы забили: Галиулин (82), Терехов (90+3) — Обухов (45)

«Нефтехимик»: Голубев, Пруцев, Котов (Ситдиков, 73), Ширяев, Шоркин, Калугин (Терехов, 74), Котик (Бердников, 74), Хубаев, Талалай, Галиулин, Уридия.