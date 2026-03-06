ФК «Москва» могут возродить на деньги Ксении Бородиной

Фото: vk.com/afc.moscow

Футбольный клуб «Москва», прекративший свое существование в 2010 году, может получить вторую жизнь. Как сообщает «Mash на спорте», команда планирует заявиться в Медиалигу после того, как найдет нового инвестора.

Одним из главных кандидатов на роль спонсора называется телеведущая Ксения Бородина. По информации источника, она заинтересована в проекте и рассматривает возможность реализовать себя в спортивной сфере.

В настоящее время клубный логотип проходит процедуру регистрации в Роспатенте. Также в планах — открытие собственной футбольной школы. Действующий президент «Москвы» Антон Васильев, под руководством которого команда выступает в одной из любительских столичных лиг в формате 8х8, готов передать клуб новому руководству. Ожидаемый годовой бюджет для выступления в Медиалиге оценивается в 3,5-4 миллиона рублей.

Напомним, ФК «Москва» был основан в 1997 году и выступал в высшем дивизионе российского футбола до 2009 года. Лучшим достижением команды стало четвертое место в чемпионате России-2007.