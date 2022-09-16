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Спорт
16 сентября 2022  14:10

ФК «Локомотив» попросил Педриньо отказаться от прозвища на футболке

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ФК «Локомотив» попросил Педриньо отказаться от прозвища на футболке

Бразильский вингер Педро Габриэл, недавно ставший игроком московского «Локомотива», объяснил, почему он отказался от использования прозвища «Педриньо» на своей футболке.

Новичок красно-зеленых рассказал, что руководство клуба отговорило его от того, чтобы на майке было написано прозвище, несмотря на то, что сам бразилец хотел бы играть с надписью «Педриньо» на спине. Причину футболисту объяснили, указав на то, что таким словом в России зачастую называют мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Некоторые подробности ситуации с прозвищем бразильца также раскрыл комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Дурасов, который во время трансляции игры «Локомотив» — «Краснодар» сообщил своему коллеге Александру Неценко, что клуб обратился с просьбой не называть своего нового игрока Педриньо, а использовать вариант, указанный на футболке, то есть Педро Габриэл.

Таким образом, в обзорах футбольных матчей, прогнозах на спорт, спортивных трансляциях и live-комментариях вместо прозвища футболиста желательно использовать реальное имя игрока.

О подписании контракта с Педриньо пресс-служба железнодорожников объявила 8 сентября. Соглашение рассчитано на четыре года, сумма сделки составила 5 млн евро.

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