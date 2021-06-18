ФК «КАМАЗ» стал победителем маркетингового чемпионата ПФЛ

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов вместе с ФК «Тверь» стали победителями пилотного Маркетингового чемпионата ПФЛ. Всего в заочном состязании маркетинговых активностей принимали участие восемь клубов лиги.

«Мы были ограничены с точки зрения проведений мероприятий с болельщиками и в основном использовали такие инструментарии, как работа со СМИ, обеспечение онлайн-трансляций матчей и взаимодействие со своей аудиторией в соцсетях. Было несколько интересных кейсов, особенно хорошо «зашел» подкол, связанный с Хабибом Нурмагомедовым. Думаю, что мы бы не поделили победу с «Тверью», а были бы полноправными победителями маркетингового чемпионата ПФЛ, если бы имели возможность проводить офлайн активности. Мы благодарим лигу за оценку нашей деятельности. Мы одни из первых в ПФЛ начали проводить такие маркетинговые активности, и лига это оценила. «КАМАЗ» изначально себя позиционировал как клуб, который усиленно занимается, в том числе, и маркетинговой деятельностью. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку, так как благодаря им, в том числе, эта победа и была достигнута», – рассказал ИА «Татар-информ» заместитель гендиректора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов.





В следующем сезоне руководство команды из Набережных Челнов намерено усилить работу в области маркетинговой деятельности и планирует появление новых спонсоров и партнеров.

«Да, клуб планируем усилить не только свою спортивную составляющую – то есть игровой состав, но и полагаю, что у нас появятся новые специалисты, которые усилят направление маркетинговой деятельности. Отвественности станет больше, контент должен становиться лучше, для того чтобы и в ФНЛ клуб был представлен достойно. Плюс работа с парнерами и спонсорами – это неотъемлемая часть маркетинговой деятельности клуба. И мы надеемся на появление новых достаточно серьезных и крупных партнеров», – резюмировал Феоктистов.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «КАМАЗ» занял первое место в группе 4 первенства ПФЛ и в следующем сезоне выступит в ФНЛ. Первый матч челнинцы сыграют дома 10 июля против «Алании».