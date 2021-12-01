ФК «КАМАЗ» покинули четыре игрока

Футбольный «КАМАЗ» сообщил о кадровых изменениях в составе команды. Информация об этом вышла на сайте набережночелнинского клуба.

Автозаводцев покинули четверо футболистов: защитник Астемир Абазов, нападающий Иван Хомуха, защитник Павел Евсеев и нападающий Редван Османов. Это означает, что тренерский штаб команды сделал соответствующие выводы по итогам первой половины сезона. Клуб поблагодарил игроков за вклад в развитие команды и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

После 25 туров в первенстве ФНЛ челнинцы с 33 очками занимают 13-е место. Следующий тур пройдет в начале марта следующего года. А пока команда ушла в отпуск.