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Спорт
1 декабря 2021  15:59
Cергей Гаврилов

ФК «КАМАЗ» покинули четыре игрока

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Футбольный «КАМАЗ» сообщил о кадровых изменениях в составе команды. Информация об этом вышла на сайте набережночелнинского клуба. 

Автозаводцев покинули четверо футболистов: защитник Астемир Абазов, нападающий Иван Хомуха, защитник Павел Евсеев и нападающий Редван Османов. Это означает, что тренерский штаб команды сделал соответствующие выводы по итогам первой половины сезона. Клуб поблагодарил игроков за вклад в развитие команды и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

После 25 туров в первенстве ФНЛ челнинцы с 33 очками занимают 13-е место. Следующий тур пройдет в начале марта следующего года. А пока команда ушла в отпуск.

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