ФК «КАМАЗ» поинтересовался у «Рубина», когда выйдет новогодний клип

ФК «КАМАЗ» в шуточной форме поинтересовался у «Рубина», когда выйдет новогодний клип. Челнинский клуб опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото «Ак барс арены» с надписью «Когда клип?».

Ранее представители «Рубина» заявили, что удалили все аккаунты в соцсетях из-за неопределенности по поводу выхода новогоднего клипа.

В прошлом году на канале казанского клуба вышел ролик, в котором главный тренер Леонид Слуцкий поет новогоднюю песню, а форвард «Рубина» Иван Игнатьев предстает в образе елки.