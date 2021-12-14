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Спорт
14 декабря 2021  17:06
Арсений Каримов

ФК «КАМАЗ» поинтересовался у «Рубина», когда выйдет новогодний клип

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ФК «КАМАЗ» в шуточной форме поинтересовался у «Рубина», когда выйдет новогодний клип. Челнинский клуб опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото «Ак барс арены» с надписью «Когда клип?».

Ранее представители «Рубина» заявили, что удалили все аккаунты в соцсетях из-за неопределенности по поводу выхода новогоднего клипа.

В прошлом году на канале казанского клуба вышел ролик, в котором главный тренер Леонид Слуцкий поет новогоднюю песню, а форвард «Рубина» Иван Игнатьев предстает в образе елки.

#фк рубин #фк камаз #Новый год
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