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30 мая 2021  16:30

ФК «КАМАЗ»: Надоели маски – мы за вакцинацию

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Футбольный клуб «КАМАЗ» призвал своих поклонников сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

«Надоели маски – мы за вакцинацию! Во всем мире проходит вакцинация, которая исключает возможность заражения короновирусной инфекцией. Мы хотим жить как раньше, без масок и различного рода ограничений. Выбор за тобой!» – сообщается в официальных соцсетях футбольного клуба из Набережных Челнов.

 

«КАМАЗ» лидирует в группе 4 первенства ПФЛ. Сегодня, 30 мая, подопечные Ильдара Ахметзянова играют дома с «Волной» из Нижегородской области.

#Коронавирус #ФК КАМАЗ #Вакцинация
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