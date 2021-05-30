ФК «КАМАЗ»: Надоели маски – мы за вакцинацию

Футбольный клуб «КАМАЗ» призвал своих поклонников сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

«Надоели маски – мы за вакцинацию! Во всем мире проходит вакцинация, которая исключает возможность заражения короновирусной инфекцией. Мы хотим жить как раньше, без масок и различного рода ограничений. Выбор за тобой!» – сообщается в официальных соцсетях футбольного клуба из Набережных Челнов.

Надоели маски - мы за вакцинацию!

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▫️Во всем мире проходит вакцинация, которая исключает возможность заражения короновирусной инфекцией.

▫️Мы хотим жить как раньше, без масок и различного рода ограничений.

▫️Выбор за тобой! pic.twitter.com/C5Mq7Vbi0v — ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) May 30, 2021

«КАМАЗ» лидирует в группе 4 первенства ПФЛ. Сегодня, 30 мая, подопечные Ильдара Ахметзянова играют дома с «Волной» из Нижегородской области.