ФК «КАМАЗ» на своем поле уступил саратовскому «Соколу» в заключительном туре ФНЛ

ФК «КАМАЗ» всухую проиграл саратовскому «Соколу» в заключительном, 34-м туре футбольной Лиги Pari сезона 2025-2026 годов. Состоявшаяся в Набережных Челнах встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме, продленном на три минуты, забить не удалось ни одной из команд-соперников. Во втором тайме единственный гол забил хавбек саратовцев Владислав Шпитальный на 65-й минуте.

Второй тайм был продлен на четыре минуты, но, несмотря на все усилия челнинцев и создаваемые ими моменты, их попытки отыграться не увенчались успехом.

Соперникам сегодня мешала пришедшая в Автоград 28-градусная жара, так что дважды в игре приходилось делать паузу, чтобы футболисты могли попить воды.

Начиная с 1992 года «КАМАЗ» и «Сокол» встречались 16 раз. Благодаря сегодняшней игре число побед у команд сравнялось: каждая из них шесть раз брала верх над соперником. Четыре встречи завершились ничьей.