Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Татарстана подвело итоги 2023 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани состоялось заседание пленума Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан. В работе пленума приняли участие председатель спортивного общества «Динамо» РТ и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, а также руководители других министерств, ведомств, динамовских клубов, спортсмены и тренеры Республики Татарстан.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Открыл пленум отчет первого заместителя председателя ФСО «Динамо» РТ Салавата Гайсина о деятельности спортивного общества «Динамо» за прошедший 2023 год и задачах на 2024-й.

«Год прошел под знаком празднования 100-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества „Динамо“. Это очень важное и знаковое событие не только для тех, кто отождествляет себя с „Динамо“, но и для многочисленных спортивных болельщиков и любителей спорта. Общество продолжило свою деятельность, направленную на активное содействие реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, решение поставленных перед ним задач по развитию служебно-прикладных видов спорта, спорта высших достижений, детского и юношеского спорта, патриотическое воспитание подрастающего поколения и поддержку ветеранского движения», — подчеркнул Салават Гайсин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Докладчик отметил, что одним из самых важных событий прошедшего года стала победа ОГО ФСО «Динамо» РТ во Всероссийском смотре-конкурсе по уставной деятельности, посвященном 100-летию образования ВФСО «Динамо». Награждение проходило 18 апреля 2023 года в Москве, в день 100-летия образования «Динамо». Тем самым, по словам спикера, был зафиксирован исторический факт, что по итогам первых 100 лет работы «Динамо» РТ — лучшее физическо-спортивное общество в России.

Далее Салават Гайсин перечислил самые важные и значимые мероприятия, посвященные 100-летию «Динамо», и наиболее яркие победы динамовских спортсменов в 2023 году.

В свою очередь заслуженный тренер РФ и советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова рассказала собравшимся о спортивно=гуманитарной миссии в новых регионах России.

«Начиная с середины текущего года мы с нашей командой начали системную работу по гуманитарно-спортивному направлению в закрепленных за Республикой Татарстан городах Лисичанске и Рубежном. Мы повезли в эти города спортивное оборудование и оснащение для школьных спортивных залов и начали возрождать спортивные традиции. Особо хочу подчеркнуть, что в этих городах сегодня проживают около 3 тыс. детей, многие из которых находятся в тяжелой жизненной ситуации и нуждаются в немедленной помощи и поддержке», — пояснила Ольга Павлова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, дети из закрепленных городов активно включаются в динамовское спортивное движение. Юные спортсмены Лисичанска и Рубежного стали лауреатами и победителями ежегодного республиканского конкурса «Моя история в спорте». А перед Новым годом команда встретились с ними в Лисичанске и наградила их ценными призами, а также передала 3 тыс. новогодних сладких подарков от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Сегодня, пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить лично за всевозможную поддержку Асгата Сафарова. Большое спасибо хочу сказать и всем своим коллегам: Ильхаму Рахматуллину, Олегу Брызгалову, Ольге Асхановой, Евгению Ветрову, Андрею Рябову, Александру Петровичу Гусеву, Эдуарду Иванову, Марселю Шарапову. Нам как можно скорее необходимо восстанавливать спортивную инфраструктуру городов Лисичанска и Рубежное, очень важно быстрее возродить систему спортивных школ. Включить закреплённые города в существующие федеральные программы и привлекать инвесторов», — подытожила Ольга Павлова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершило работу пленума награждение лучших спортсменов и тренеров ФСО «Динамо» РТ по итогам 2023 года.